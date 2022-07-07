قُتل والداه في الهجوم المسلّح بعيد الاستقلال... تبرّعات بأكثر من 2.5 مليون دولار لطفل

جمعت حملة لمساعدة طفل قُتل والداه في الهجوم المسلّح الذي وقع قرب شيكاغو تبرّعات تجاوزت قيمتها 2.5 مليون دولار.

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LBCI News Lebanon

أفاد موقع لجمع التبرّعات عبر الإنترنت أنّ حملة لمساعدة طفل قُتل والداه في الهجوم المسلّح الذي وقع قرب شيكاغو الإثنين، جمعت حتى عصر الأربعاء تبرّعات تجاوزت قيمتها 2.5 مليون دولار.

وكان كيفن مكارثي، 37 عاماً، يُشاهد صباح الإثنين مع زوجته إيرينا، 35 عاماً، وطفلهما آيدن، عامان، عرضاً مباشراً في ضاحية هايلاند بارك بمناسبة عيد الاستقلال، حين راح مسلّح تمركز على سطح محل تجاري يطلق النار على الحشد عشوائياً.

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ووسط حالة الفوضى والذعر التي سادت المكان وسط دويّ الطلقات النارية، حمل أناس الطفل الصغير ونقلوه إلى برّ الأمان قبل أن تبدأ عملية البحث عن ذويه.

وسُلّم الطفل إلى جدّه لاحقاً، في حين أكّدت السلطات الثلاثاء أنّ والديه هما في عداد القتلى السبعة الذين حصدتهم رصاصات روبرت كريمو، البالغ من العمر 21 عاماً.

وأطلق كريمو النار على الحشد عشوائياً من بندقية نصف آلية، مّا أدّى إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً آخرين بجروح.

وأُوقف كريمو مساء الإثنين ووجّه إليه القضاء اتهامات عديدة من بينها قتل سبعة أشخاص عمداً، وهو يواجه عقوبة السجن المؤبّد من دون إمكانية الحصول على إطلاق سراح مشروط.

وحملة التبرّعات التي أُطلقت الثلاثاء عبر موقع "غو فاند مي" لدعم الطفل آيدن وضعت نصب عينيها هدف جمع نصف مليون دولار، إلا أن المبلغ تجاوز بعد ظهر الأربعاء 2.5 مليون دولار دفعها أكثر من 46 ألف متبرّع.