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09 تموز 2022 - 09:30
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بعد فرار الرئيس السريلانكي... مقتحمو المقرّ الرئاسي يسبحون في حمام السباحة (فيديو)

اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المقر الرئاسي فى سريلانكا وذلك بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجابكسا. Lebanon, news ,lbci ,أخبار السباحة., حمام, يسبحون, يلهون, الاجتماعي, التواصل, مواقع, نشطاء, تداول, راجابكسا, جوتابايا, السريلانكي, الرئيس, فرار, بعد, كولومبو, العاصمة, سريلانكا, الرئاسي, المقر, المتظاهرين, مجموعة,اقتحمت,اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المقر الرئاسي فى سريلانكا وذلك بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجابكسا.
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بعد فرار الرئيس السريلانكي... مقتحمو المقرّ الرئاسي يسبحون في حمام السباحة (فيديو)
Lebanon News

اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المقر الرئاسي فى سريلانكا في العاصمة كولومبو، صباح اليوم السبت، وذلك بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجابكسا.

 
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت عملية اقتحام القصر الرئاسي، حيث بدأ المتظاهرون يتجولون ويلهون داخل حمام السباحة.
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ويُذكر أن آلاف المتظاهرين حملوا الأعلام السريلانكية واستقلّوا المركبات على الطرق بسبب النقص الحاد في الوقود، فيما سار العديد منهم إلى مواقع الاحتجاج في العاصمة كولومبو، احتجاجاً على المشاكل الاقتصادية.
 
والجدير بالذكر أيضاً أن الرئيس نُقل إلى مكان آمن، فيما حاول الجنود إطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي، إلا أنهم لم يتمكنوا من ردعهم.
 
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