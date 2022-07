بعد فرار الرئيس السريلانكي... مقتحمو المقرّ الرئاسي يسبحون في حمام السباحة (فيديو)

اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المقر الرئاسي فى سريلانكا في العاصمة كولومبو، صباح اليوم السبت، وذلك بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجابكسا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت عملية اقتحام القصر الرئاسي، حيث بدأ المتظاهرون يتجولون ويلهون داخل حمام السباحة.

ويُذكر أن آلاف المتظاهرين حملوا الأعلام السريلانكية واستقلّوا المركبات على الطرق بسبب النقص الحاد في الوقود، فيما سار العديد منهم إلى مواقع الاحتجاج في العاصمة كولومبو، احتجاجاً على المشاكل الاقتصادية.

والجدير بالذكر أيضاً أن الرئيس نُقل إلى مكان آمن، فيما حاول الجنود إطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي، إلا أنهم لم يتمكنوا من ردعهم.

NO WAY THEY GOT INTO GOTA'S SWIMMING POOL THIS IS SO JFHDHDFD

pic.twitter.com/xhCETwwnhN