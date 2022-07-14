منوعات 14 تموز 2022 - 10:21 14/07/2022 10:21:01 5 مراحل مختلفة من "الحزن" بعد الانفصال عن الحبيب... ما هي؟

كشفت عالمة نفس بريطانية عن خمسة مراحل مختلفة "من الحزن" يمرّ بها الشخص بعد فسخ علاقته مع الحبيب، ما هي؟

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LBCI News Lebanon

كشفت عالمة نفس بريطانية عن خمسة مراحل مختلفة "من الحزن" يمرّ بها الشخص بعد فسخ علاقته مع الحبيب، ابتداءً من الشعور بالفشل بسبب انتهاء العلاقة وصولاً إلى مرحلة استيعاب الأمر. ووفقًا للدكتورة لاليتا سوغلاني، فإن الشعور بالحزن لا يتعلق فقط بموت شخص آخر. وكل شخص يحزن بشكل مختلف، ولكن هناك بعض القواسم المشتركة في ترتيب المشاعر أثناء الشعور بالحزن." الإعلان ومن بين الأنواع الخمسة نبدأ بمرحلة "الحزن بعد انتهاء العلاقة"، وهي تتجسّد بـ"التخلي عن رؤيتك للمستقبل مع الشريك، والتصالح مع فكرة عدم الاعتماد على الشخص الذي كنت على علاقة معه". ويتمثل النوع الثاني "بالشعور بالفشل، وذلك لعدم سير العلاقة بالطريقة التي كنت تأملها، وانتهائها بدلاً من استمرارها". وذكرت سوغلاني أيضاً صعوبة استيعاب أن الحبيب السابق، الّذي كان بمثابة الشريك والصديق، أصبح الآن شخصاً غريباً تماماً. أما بالنسبة للأشخاص الّذين أنشأوا عائلة سويا، فإن الانفصال يعني الاضطرار إلى التخلي عن استمرار الحياة الأسرية. كما أشارت الأخصائية النفسية إلى أن هناك العديد من المشاعر التي يمكن الشعور بها نتيجة الانفصال عن الحبيب، منها الارتباك والغضب والألم وغيرها. وقالت: "يستغرق الأمر وقتًا للتأقلم مع هذه المشاعر، إنه ليس شيئًا يمكننا معالجته بين ليلةٍ وضحاها". مصدر

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