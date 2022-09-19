حفل تخرج بالقاهرة يتحول من فرحة إلى صدمة... ماذا حصل؟ (فيديو)

اتّفق طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة دفعة 2022 فيما بينهم على تنظيم حفل تخرج خارج عن التنظيم الرسمي للكلية.
وفي التفاصيل، فقد تم الاتفاق مع إحدى الشركات المنظمة وتمكن طلاب الكلية من جمع ما يقرب من 250 ألف جنيه، أي نحو 12.88 ألف دولار وذلك لكي يتم تنظيم حفل التخرج في إحدى القاعات الخاصة.
ولكن تحول اليوم المنشود إلى صدمة، عندما توجه الطلاب إلى القاعة المذكورة، إلا أنهم لم يجدوا احتفالاً ولا حفلاً ما تسبب في تحول فرح الطلاب إلى صدمة، الأمر الّذي امتدّ لبعض المشاجرات.
وبدورها، فقد نفت كلية الإعلام في جامعة القاهرة علاقتها بتنظيم هذا الحفل، لكنها وعدت الطلاب بتنظيم رسمي لحفل تخرج داخل الجامعة.