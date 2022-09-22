بسبب حادث بين 5 شاحنات وبيك أب... زجاجات الجعة تغطي طريقاً سريعاً في فلوريدا!

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Update: Crews continue to work to clear vehicles and debris along I-75 at this hour. pic.twitter.com/oEuReTxASX — FHP Tampa (@FHPTampa) September 21, 2022

قالت الشرطة إن طريقاً سريعاً في فلوريدا امتلأ بمئات زجاجات الجعة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء نتيجة حادث ضمّ 5 شاحنات semi-trucks وبيك أب.ولفتت دورية فلوريدا للطرق السريعة إن شاحنتين توقفتا على الطريق السريع عند نحو الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء بعد أن اصطدمت إحداهما بالشاحنة التي تسير أمامها، ثم سرعان ما انخرطت 3 شاحنات أخرى وبيك أب في الحادث.ونتيجة لذلك، أفرغت إحدى الشاحنات المحملة بالجعة حمولتها على الطريق.ولحسن الحظ، لم تسبب هذه الحادثة الى وقوع إصابات خطيرة.يذكر أنه أعيد فتح الطريق ظهراً.