بسبب حادث بين 5 شاحنات وبيك أب... زجاجات الجعة تغطي طريقاً سريعاً في فلوريدا!

قالت الشرطة إن طريقاً سريعاً في فلوريدا امتلأ بمئات زجاجات الجعة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء نتيجة حادث ضمّ 5 شاحنات semi-trucks وبيك أب.
ولفتت دورية فلوريدا للطرق السريعة إن شاحنتين توقفتا على الطريق السريع عند نحو الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء بعد أن اصطدمت إحداهما بالشاحنة التي تسير أمامها، ثم سرعان ما انخرطت 3 شاحنات أخرى وبيك أب في الحادث.
ونتيجة لذلك، أفرغت إحدى الشاحنات المحملة بالجعة حمولتها على الطريق.
ولحسن الحظ، لم تسبب هذه الحادثة الى وقوع إصابات خطيرة.
يذكر أنه أعيد فتح الطريق ظهراً.