بعد مقتل مهسا أميني... إيرانية ترقص وتحرق حجابها وسط حضور جماهيري (فيديو)

أثارت قضية الفتاة الإيرانية مهسا أميني غضباً واسعاً في كلّ أنحاء البلاد، إذ قررت مجموعة كبيرة من النساء التمرد على فرض "ارتداء ملابس محتشمة" انتقاماً من السلطة.
وفي هذا الإطار، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سيدات إيرانيات في ميدان عام بمدينة ساري وهنّ يهتفن ضدّ النظام القمعي حول النار.
وتظهر في مقطع الفيديو امرأة إيرانية ترقص وسط حضور جماهيري وتخلع حجابها لوضعه في النار.
كما قامت سيدات إيرانيات مشهورات بقص شعرهنّ أمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على مقتل أميني.
ويُذكر أن مهسا أميني، 22 عاما، توفيت يوم الجمعة في حجز الشرطة الإيرانية بعد تعرضها لمشاكل في القلب.
وكانت الشرطة الدينية قد ألقت القبض على أميني الثلاثاء الماضي بسبب ملابسها " غير الإسلامية" وجرى اقتيادها لمركز شرطة.