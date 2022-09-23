فيديو مؤثر... رد فعل طفل كفيف يلتقي رجل إطفاء للمرة الأولى

التقطت الأم الأميركية ديستني فياشتي مقطع فيديو يُظهر اللحظات التي حصل فيها ابنها الكفيف جوني البالغ من العمر 6 سنوات على فرصة لرؤية رجل إطفاء من خلال تحسس المعدات والزي الرسمي بيديه.

وقد ظهر الطفل متحمسًا جدًا للمس سيارة الإطفاء بيديه والتعرف على رجل الإطفاء وتركت التجربة انطباعاً فريداً لديه وزوّدته بصورة أوّلية لرجل إطفاء في ذهنه.

وقد حاولت والدة جوني إظهار كيف تفاعل ابنها مع العالم من حوله وبعض الأشياء التي يقوم بها وقالت إنها تأمل أن تساعد هذه التجربة الناس على إدراك كيف يمكن للنشاطات البسيطة أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة الأشخاص المكفوفين مثل ابنها.