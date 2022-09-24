جريمة مروّعة في الأردن... قتل زوجته وابنه وسلّم نفسه!

في جريمة مروّعة هزت الشارع الأردني الجمعة، قتل رجل زوجته وابنه في محافظة جرش عبر إطلاق النار عليهما.
وكشف مصدر أمني، أنه تمّ إسعاف الضحيتين الى المستشفى، لكنهما فارقا الحياة.
وبحسب المعلومات، فقد سلّم الجاني نفسه لمديرية الشرطة وتم مباشرة التحقيقات معه.
وتداول ناشطون معلومات تفيد بأن القاتل هو قاض في محكمة الجنايات الكبرى، إلا أن موقع إرم نيوز
قد لفت الى أنه لم يتسن له التأكد من صحة المعلومات. علماً أن المدعي العام في عمّان قد قرّر حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق النار من "قبل شخصية قانونية معروفة" على زوجته وابنه في محافظة جرش.
كذلك، فقد أصدر المدعي العام تعميماً طلب فيه من وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الاولي والمبدئي.