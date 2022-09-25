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25 أيلول 2022 - 05:04
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قصر بكنغهام ينشر صورة للمثوى الأخير للملكة إليزابيث (صورة)

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قصر بكنغهام ينشر صورة للمثوى الأخير للملكة إليزابيث (صورة)
Lebanon News
نشر قصر باكغجهام صورة، السبت، من مثوى الملكة إليزابيث الأخير في الكنيسة الملكية في وندسور، يظهر فيها حجر يحمل اسمها وأسماء والديها وزوجها الأمير فيليب.

وقد صُنع الحجر من الرخام البلجيكي الأسود، ووُضع في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية التي أمرت الملكة إليزابيث عام 1962 بجعلها مدفنا لوالدها جورج السادس.
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ودُفنت الملكة هناك يوم الاثنين بعد جنازة رسمية في كنيسة وستمنستر آبي.

وكُتب على الحجر بحروف نحاسية "جورج السادس 1895-1952 / إليزابيث 1900-2002" في السطرين العلويين، متبوعا بنجمة تخص وساما رفيعا ثم "إليزابيث الثانية 1926-2022 / فيليب 1921-2021" في السطرين السفليين.

ودُفنت أيضا شقيقة الملكة إليزابيث، الأميرة مارغريت، في الكنيسة الصغيرة بقلعة وندسور غربي لندن.


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