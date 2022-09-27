نُهبت من قبيلة "إيوي"... النمسا تُعيد رفات سكان أصليين إلى نيوزيلندا

بدأت رحلة إعادة رفات عشرات السكان الأصليين الماوري والموريوري إلى نيوزيلندا الثلاثاء، ومعظمها سرقها رجل نمسوي سيئ السمعة من القرن التاسع عشر.

وأعاد متحف التاريخ الطبيعي في فيينا عظام حوالى 64 من الماورين والموريوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا وجزر تشاتام على التوالي.

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وستسلّم البقايا الأحد في ويلينغتون إلى المتحف الوطني لنيوزيلندا "تي بابا"، في إطار برنامج تموله الحكومة لإعادة رفات السكان الأصليين إلى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال مسؤولون من الدولتين إن الرفات الّتي تضم جماجم، بقيت محفوظة لعقود في العاصمة النمسوية بعد نهبها من قبيلة "إيوي" في نيوزيلندا قبل أكثر من 130 عاما.

وكان الفاعل المحنط النمسوي وسارق القبور أندرياس ريسشيك الذي عاش في نيوزيلندا 12 عاما حتى سنة 1889.

وهو يصف في مذكراته كيف نهب العديد من المقابر دون إذن خصوصا في جزر تشاتام وكرايستشيرش وحتى في أوكلاند.

وتختتم عملية الإعادة هذه 77 عاما من المفاوضات بين نيوزيلندا والنمسا والتي بدأت عام 1945 عندما طالب زعماء الماوري بإعادة الرفات.