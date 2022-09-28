قطر تستعين "بمدنيين" لتعزيز أمن الملاعب خلال مونديال 2022

أعلنت السلطات القطرية الثلاثاء استدعاء بعض المجندين في الخدمة الوطنية من وظائفهم المدنية لتعزيز أمن الملاعب خلال كأس العالم.

ومع ترقب وصول أكثر من مليون مشجع خلال المونديال الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني، ستعتمد الدولة الخليجية على قوات الأمن الأجنبية بالإضافة إلى عناصر الجيش والشرطة في البلاد.

الإعلان

منذ عام 2014، خضع جميع الرجال القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا إلى تدريب عسكري لمدة أربعة أشهر. قال الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إنه يفكر في زج النساء أيضًا في الخدمة الوطنية.

يمكن للمجندين في الوظائف الرئيسية تأخير خدمتهم الوطنية ولكن تم استدعاء البعض منهم لكأس العالم.

وقال مسؤول حكومي في بيان إن "برنامج الخدمة الوطنية في قطر سيستمر كالمعتاد خلال المونديال".

وتمت الاستعانة بالمجندين لمهام أمنية عندما استضافت قطر بطولة العالم لألعاب القوى في 2019 وكأس العرب لكرة القدم العام الماضي التي كانت بروفة لكأس العالم.