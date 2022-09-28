بمناسبة مهرجان "تطهير الروح" التايلاندي... نباتيون يثقبون أجسادهم بأدوات حادة (فيديو)

مع انطلاق مهرجان النباتيين، الذي يشتهر بموكب أتباع طائفة دينية وفلسفية يثقبون خدودهم وشفاههم بالسكاكين والإبر وأنواع أخرى من الأدوات الحادة، تختلط روائح المطهرات والبخور في شوارع فوكيت التايلاندية.

ويعود المهرجان الذي يُقام على الجزيرة السياحية في جنوب تايلاند إلى القرن التاسع عشر، عقب إصابة فرقة صينية كانت تقدم أحد عروضها في المنطقة سنة 1825 بالتسمم نتيجة تناولها اللحوم.

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وبحسب الرواية السائدة، اعتمدت الفرقة بعد هذه الواقعة نظاماً غذائياً نباتياً ليتطهّر أعضاؤها الذين ثقبوا خدودهم بقضبان مختلفة الأنواع في طقس خاص بطائفة الطاوية.

ويحتفل المتحدرون من المجتمع الصيني في فوكيت بذكرى أسلافهم ضمن مهرجان "ناين امبيرور غادز" الذي يستمر تسعة أيام ويمتنعون خلاله عن تناول اللحوم، وفقاً لوكالة فرانس برس.

ومع شروق الشمس على الجزيرة السياحية، تُسمَع أصوات الطبول والأجراس وتُشتمّ رائحة البخور إيذاناً ببدء الاحتفالات.

وبمجرد أن يغادر المحتفلون ضريح جور سو غونغ ناكا، تراقب الممرضات عن كثب الأدوات التي اختارها المشاركون أنفسهم والتي قد تكون أسياخاً أو سيوفاً طويلة وحتى مجسمات قوارب.

وتُطلق مفرقعات نارية عند مرور الموكب الذي يضم مئات المشاركين على وقع موسيقى تقليدية تُبث عبر مكبرات صوت في شوارع المدينة.

ويتوقع أن يجتذب المهرجان آلاف الزوار إلى المنطقة، ما يشكل فرصة لقطاع السياحة التايلاندي الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا منذ 2020.