في ظروف انعدام الجاذبية...مباراة كرة قدم استثنائية بمشاركة لويس فيغو تدخل موسوعة غينيس (فيديو)

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خاض أسطورة كرة القدم البرتغالي السابق لويس فيغو مباراة استثنائية على ارتفاع 20230 قدماً، أي نحو 6166 متراً، ليسجّل بذلك رقماً قياسيّاً عالمياً في موسوعة غينيس.وفي التّفاصيل، فتعاون فيغو مع فريقٍ مؤلّف من 7 لاعبين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا اللاتينية، وحصدوا معاً لقباً جديداً في غينيس لـ" مسابقة كرة قدم تُقام على أعلى ارتفاع" وذلك في ظروف انعدام الجاذبية.وقد قُسّم اللاعبون، الذين تم اختيارهم من بين مئات تقدّموا للمشاركة في المسابقة عبر الإنترنت، إلى فريقين. وأشرف على المباراة أحد حكام موسوعة غينيس المعتمدين، ومراقبان مسؤولان عن ضبط التوقيت.واستعرض لويس فيغو خلال المباراة مهاراته بكرة القدم على أرضية ملعب صُمم خصيصاً داخل طائرة، وبلغت مساحته 75 متراً مربعاً.