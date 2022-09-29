افريقية تتناول أرجل دجاج في وقتٍ قياسي وتحصد لقباً في غينيس (فيديو)

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حصدت فوأولويتو سيمانيل، من جنوب افريقيا، رقماً قياسيّاً في موسوعة غينيس بعدما تناولت نحو 121 غراماً من أرجل الدجاج في 60 ثانية.وفي التّفاصيل، فتنافست سيمانيل مع مشاركين آخرين في مطعمٍ داخل مدينة ديربان وتمكّنت من الفوز بالمسابقة التي تم تصويرها من قبل برنامج " Stumbo Record Breakers" الذي يحتفي بالإنجازات والمواهب الفريدة من نوعها لمواطني جنوب أفريقيا.وفي هذا الإطار قالت صوفيا غريناكر، المفوّضة من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في بيان صحافي: "فازت سيمانيل على المشاركين الآخرين بهامش ضئيل. وكانت الأكثر تواضعًا وهدوءًا لذلك كان من المؤثر حقًا أن نراها تحصد هذا اللقب".