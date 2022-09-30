عمره ألف عام... الولايات المتحدة تعيد لليونان إنجيلا سُرق منذ أكثر من قرن (صور)

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أعاد متحف أميركي مخطوطة مسيحية قيّمة عمرها ألف عام إلى دير في شمال اليونان، بعدما نهبتها القوات البلغارية قبل أكثر من قرن مع مئات الوثائق والتحف الأخرى.وعُرض "إنجيل القرن الحادي عشر" رسمياً الخميس في دير إيكوسيفوينيسا، في مراسم حضرها رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس في الولايات المتحدة، ومسؤولون من متحف الكتاب المقدس في واشنطن.ووفقاً لأبرشية أميركا، فتعدّ المخطوطة اليونانية إحدى أقدم الأناجيل المكتوبة بخط اليد في العالم، ويعتقد أنها كُتبت جنوبي إيطاليا، وتم التبرع بها للمتحف الأميركي عام 2014 بعد شرائها في مزاد.وحدد مسؤولو المتحف لاحقا أنها إحدى المخطوطات المسروقة من الدير عام 1917، وأبلغوا البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم، برغبتهم في إعادتها.وأشاد رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس في الولايات المتحدة، الخميس، بمتحف الكتاب المقدس لتعرفه على مكان المخطوطة وإعادتها، وقال: "تمت معالجة ظلم تاريخي".ويُشار إلى أنّ الإنجيل سُرق مع 430 مخطوطة قيمة أخرى من قبل القوات المهاجمة من بلغاريا المجاورة، التي أخذت أيضا مئات القطع الأثرية الدينية الأخرى، ولا يزال معظمها مفقودا.