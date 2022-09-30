عرض زواج من نوع آخر... هكذا طلب شاب يد حبيبته مستعيناً بالشرطة (فيديو)

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استجابت الشرطة في مدينة وايتمان بولاية ماساتشوستس الأميركية لمكالمة طوارئ من نوع آخر لتُساعد في إتمام عرض زواج استثنائي.وفي التّفاصيل، فتظاهر الشّاب واين مورس بأنّه تمّ اعتقاله قبل أن يجثو على ركبته ويعرض الزواج على صديقته، كريستين فليمنغ.وتعليقاً على الموقف، قالت فليمنغ: "أصبتُ بنوبة قلبية. وشعرت بالذعر. كنت على استعداد لقتله. إنه محظوظ للغاية لأن الأمر انتهى بهذه الطريقة لأنني كنت غاضبًة جدًا".وأشارت فليمنغ إلى أنّ والدتها طلبت من مورس أن يطلب يدها على الشاطئ لأنّ ذلك أكثر رومانسية، لكنّه أصرّ على القيام بحيلته الصّادمة التي ستبقى محفورة في أذهانهما إلى الأبد.