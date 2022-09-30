للالتزام جديا مع امرأة أخرى... "زير نساء" قد يكون أطعم زوجته للخنازير!

تمت الإفادة خلال محاكمة في أستراليا بأن رجلاً قتل زوجته "وربما أطعمها للخنازير للالتزام جديا مع امرأة أخرى.

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LBCI News Lebanon

بعد أكثر من 40 عامًا من اختفائها، تمت الإفادة خلال محاكمة في أستراليا بأن رجلاً قتل زوجته "وربما أطعمها للخنازير" في مزرعة نائية بأستراليا حتى يتمكن من "الالتزام جديا مع امرأة أخرى".

وبحسب المعلومات، فقد اختفت روكسلين بوي من منزلها الواقع في منطقة والغييت في نيو ساوث ويلز ليل 5 حزيران عام 1982، حيث كانت تعيش مع زوجها جون وطفليهما.

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ولكن في عام 2019، وبعد سلسلة من الاستئنافات والتحقيقات، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الزوج جون باوي، البالغ من العمر 72 عاما، بتهمة قتل زوجته.

وخلال هذا الأسبوع، مع بدء المحاكمة، أخبر المدعون هيئة محلفين بالمحكمة العليا أن جون، الّذي كان يعمل في خدمة الإسعاف، قد يكون قد تخلص من جثة روكسلين عن طريق إطعامها للخنازير في مزرعة محلية للخنازير "كان مهتمًا بها".

ويُزعم أن جون أجرى محادثات مع عدد من الزملاء قبل مغادرته خدمة الإسعاف في عام 1988، قال خلالها: "الخنازير لا تترك أي دليل"، و"لن يجدوها أبدًا"، و"إذا أردت يومًا التخلص من شخص ما، أطعمه للخنازير البرية لأنها لا تترك شيئًا، ولا حتى العظام".

وفي إحدى المرات، أخبر جون زملاءه في محطة الإسعاف في سيدني أن "الشرطة تعطيني وقتًا عصيبًا بشأن زوجتي، لكن الخنازير تقوم بعمل جيد ولا تترك أي شيء وراءها" ، كما زعم المدعون.

وزعم المدعي العام أن جون ارتكب الجريمة حتى يتمكن من الالتزام جديا بشكل أكبر مع امرأة أخرى كان على علاقة بها، وتُدعى جيل كلارك. وأشار إلى أن جون قد اعترف سابقًا بوجود عدد من العلاقات مع نساء مختلفات، واعتبر نفسه "زير نساء".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع، إذ لا يزال جون بوي يُعتبر غير مذنب بالرغم من التهم الموجهة إليه.