لخفض التكاليف... شبكة "بي بي سي" تعلن إلغاء 382 وظيفة في خدمتها العالمية

سيخسر نحو 400 عامل في الخدمة العالمية في شبكة "بي بي سي" وظائفهم كجزء من برنامج لخفض التكاليف والانتقال إلى المنصات الرقمية، حسبما أعلنت المؤسسة البريطانية الخميس.

وقالت "بي بي سي" إن خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير 28,5 مليون جنيه استرليني، أي 31 مليون دولار، كجزء من تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، أي نحو 557 مليون دولار.

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وكشفت الشبكة نهاية تموز عن خطط لدمج قناة "بي بي سي" الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في نيسان 2023.

وتبث خدمة "بي بي سي" العالمية حاليًا بـ40 لغة ويشاهدها أسبوعيًا نحو 364 مليون شخص.

وقالت الشركة في بيان على الانترنت "طروحات اليوم تنطوي على إغلاق إجمالي صافي 382 وظيفة".

وإحدى عشرة خدمة لغوية - الأذربيجانية والبرازيلية والماراثية والموندو والبنجابية والروسية والصربية والسنهالية والتايلاندية والتركية والفيتنامية - هي بالأساس رقمية فقط.

وستنضمّ خدمات بسبع لغات إلى الخدمات الرقمية حصرًا ضمن خطط إعادة الهيكلة، هي الخدمات بالصينية والغوجاراتية والإيغبو والاندونيسية والبيدجين والأوردو واليوروبا.

وستتوقف الخدمات الإذاعية بالعربية والفارسية والقرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية، إذا تمت الموافقة على المقترحات من قبل الموظفين والنقابات.

ولن تتوقف أي خدمة لغوية، بحسب الشركة البريطانية، غير أن بعض مراكز الانتاج ستنتقل إلى خارج لندن.

ويتمّ تمويل خدمة "بي بي سي" العالمية من رسوم الترخيص في المملكة المتحدة، حاليًا 159 جنيهًا استرلينيًا، أي 177 جنيهاً استرلينياً، للتلفزيون الملون وتدفعها الأسرة لدى شراء جهاز تلفزيون.

وأعلنت الحكومة عن تجميد رسوم الترخيص في وقت سابق من العام في ما اعتُبر هجومًا على مؤسسة بريطانية عريقة. لكن وزراء اعتبروا أن نموذج التمويل يحتاج إلى المراجعة بسبب التغييرات التكنولوجية.