ما سبب وجود ثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف؟

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نشر صانع المحتوى "زاك دي" مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على إنستغرام وشرح من خلاله عن السّرّ وراء وجود ثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف.وقال "زاك دي" لمتابعيه البالغ عددهم 217 ألفاً على إنستغرام وأكثر من ألفي مشترك على يوتيوب، إن معظم الأشخاص قد يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر إلّا أن السبب الحقيقي أهم بكثير من ذلك.وأضاف في الفيديو أنّ الشركات المصنّعة لهذه الأقلام ملزَمة بإبقاء فتحة صغيرة أو ثقب في الغطاء لأسباب قانونية تتعلّق بمعايير السّلامة. فالفتحة الصّغيرة كافية لاستمرار تدفّق الهواء في حال علق الغطاء في حلق شخص ما عن طريق الخطأ باستثناء الأقلام التي يُعتبر فيها الغطاء كبيراً وبالتالي لا يؤدّي إلى خطر الاختناق، بحسب "زاك دي".