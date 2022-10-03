"الموت للديكتاتور"... آلاف المتظاهرين في باريس تضامنا مع الإيرانيين

تظاهر الآلاف الأحد في باريس تنديدا بقمع النظام الايراني للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الاخلاق.

وعلى غرار ما حصل في لوس انجلوس وتورنتو اللتين تضمان جالية إيرانية كبيرة، سار الناشطون من ساحة الجمهورية حتى ساحة الأمة في العاصمة الفرنسية.

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ومن الشعارات التي اطلقوها "انضموا الى أول ثورة نسائية" و"مهسا أميني، اسمك ارتجف له طغيان الملالي" و"الموت للجمهورية الاسلامية" و"الموت للديكتاتور" و"امرأة، حياة، حرية". ويتردد الشعار الاخير خصوصا على السنة المتظاهرين في ايران.

واحتج المتظاهرون حين تم التطرق الى اللقاء الاخير في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الإيراني ابراهيم رئيسي.

والى جانب صورة للرجلين يتصافحان رفع شعار "الحكومة الفرنسية تغازل الملالي في وقت يقتل الملالي النساء".

وبدورها، فقد أفادت منظمة "ايران هيومن رايتس" التي مقرها في اوسلو أن 92 شخصا على الاقل قتلوا جراء قمع التظاهرات في ايران.