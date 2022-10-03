وهو على دراجة أحادية العجلة... اسكتلندي يحطّم رقماً قياسيّاً حاملاً الأثقال (صورة)

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ربط الرياضي الاسكتلندي جوش أولد بين اثنين من اهتماماته وحصد رقماً قياسيّاً في موسوعة غينيس بعدما رفع ثقّالة وزنها 150رطلاً، أي نحو 68 كيلوغراماً، وذلك أثناء ركوبه على دراجة أحادية العجلة.وفي التّفاصيل، فقال جوش أولد (34 عاماً)، من إدنبرة، إنه تلقى رسالةً من موسوعة غينيس تفيد بأنّه الآن صاحب الرقم القياسي الرسمي ضمن فئة رفع أثقال أثناء ركوب دراجة أحادية العجلة.وأشار أولد إلى أنّه استغلّ وقت فراغه خلال جائحة كوفيد-19 ليعلّم نفسه كيف يجمع بين هوايتي في ركوب الدراجات الأحادية العجلات ورفع الأثقال.وقد استغرقه الأمر نحو 6 أسابيع من التدريبات قبل أن يتمكن من تسجيل الرقم القياسي بنجاح.