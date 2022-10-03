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03 تشرين الأول 2022 - 09:15
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بيع أغلى صقر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

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بيع أغلى صقر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
Lebanon News
شهدت الدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ دوراته حيث تمّ بيع (بيور جير) إلترا وايت أميركي بقيمة مليون و10 آلاف درهم إماراتي (ما يزيد عن 275 ألف دولار) وذلك في اليوم السادس من مزاد الصقور والذي يُقام سنوياً ضمن فعاليات المعرض.

و يُشكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية للآلاف من زوار المعرض من الصقارين لاقتناء نخبة الصقور المُكاثرة في الأسر حول العالم، والتي توفرها أفضل مزارع الصقور الدولية والمحلية المُشاركة في المعرض.
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وقد أطلق المعرض هذا العام نسخة مميزة من مزاد الصقور التنافسي الذي يعدّ من أكثر الفعاليات جذباً للجمهور. ويُعد نجاحه خطوة أولى لما هو مقبل من مفاجآت وإضافات جديدة في عالم مزادات الصقور.
 
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