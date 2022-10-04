منح جائزة نوبل للطبّ لعالم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو

فاز السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء الاثنين، لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو، 67 عاما، "أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين".

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وأضافت اللجنة في حيثيات قرارها "الفروقات الجينية بين الانسان العاقل وأقرب أسلافنا الذين انقرضوا كانت مهولة إلى حين تم تحديدها بفضل أعمال بابو".

واكتشف سفانتي بابو أن انتقالا للجينات حصل بين اشباه البشر المنقرضين راهنا والانسان العاقل. هذا الانتقال القديم للجينات إلى الانسان الراهن كان له تأثير فيزيولوجي من خلال تأثيره مثلا على طريقة تفاعل نظامنا المناعي مع الأمراض.

والجدير بالذكر أن والده سونيه برغرستر حاز جائزة نوبل للطب في العام 1982.

وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية، أي حوالى 910 ألف دولار.

ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم الثلاثاء مع الاعلان عن جائزة نوبل للفيزياء ومن ثم الكيمياء الأربعاء قبل جائزة الآداب المرتقبة جدا والسلام الجمعة وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل الاثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.