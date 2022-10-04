حادثة مأساوية... سقط أرضاً وتوفي خلال ماراثون لندن

أعلن منظمو ماراثون لندن عن وفاة رجل ثلاثيني فجأةً أثناء خوضه الماراثون الأحد.

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LBCI News Lebanon

أعلن منظمو ماراثون لندن عن وفاة رجل ثلاثيني فجأةً أثناء خوضه الماراثون الأحد.

وأعلنت منظمة "لندن ماراثون إيفنتس" أن العدّاء، وهو من جنوب شرق لندن ولم يُذكر اسمه، تلقى علاجًا طبيًا فوريًا بعد سقوطه أرضاً خلال خوضه السباق، وتمكنت سيارة الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث في غضون ثلاث دقائق، لكنه توفي لاحقاً في المستشفى.

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وقال منظمو الحدث: "يود كل من شارك في تنظيم ماراثون لندن أن يعرب عن خالص تعازيه لأسرته وأصدقائه. طلبت العائلة الخصوصية ولن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل وفقًا لرغباتهم. سيتم تحديد سبب الوفاة لاحقًا من خلال الفحص الطبي".

ويُذكر أن أكثر من 40 ألف شخص شاركوا في السباق الّذي امتدّ على مسافة 26.2 ميلا، أي 42.1 كيلومتراً، بين غرينتش في جنوب لندن والمول.

وفاز العدّاء الكيني Amos Kipruto بسباق الرجال، وعبر خط النهاية في غضون ساعتين و4 دقائق و39 ثانية.

كما فازت العدّاءة الأثيوبية Yalemzerf Yehualaw في ساعتين و17 دقيقة و25 ثانية.