أميركي يُوثق اللّحظة... هرع إلى منزل والدته لإنقاذها من إعصار "إيان" (فيديو)

هرع أميركي واسمه جوني لودر لإنقاذ والدته المسنة من إعصار "إيان" الفتاك.

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LBCI News Lebanon

ألحق إعصار "إيان" الفتّاك الّذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأميركية أضرارًا جسيمة جرّاء الرياح والفيضانات الكارثية وحاصر السكان في منازلهم، الأمر الّذي أدّى إلى حالات وفاة كثيرة.

وفي هذا الإطار، فقد هرع أحد سكان المنطقة، واسمه جوني لودر، لإنقاذ والدته البالغة من العمر 85 عامًا من الموت المحتم.

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وقال جوني لودر، وهو ضابط شرطة سابق لشبكة CNN إنه تلقى مكالمة استغاثة من والدته المقعدة تقول فيها إن "المياه كانت تندفع إلى منزلها وتشارف على الوصول إلى صدرها".

وشارك لودر مقطع فيديو عن رحلته المروعة عبر الشوارع التي تحولت إلى أنهار للوصول إلى والدته.

ووثق الرجل المذكور في الفيديو اللحظة الّتي وصل فيها إلى منزل والدته ليجدها قابعةً في عمق مياه الفيضانات الّتي ملأت المنزل بالكامل، وهي ترتعش من البرد.

وتمكن لودر وابنه من إنقاذ السيدة من خلال دفع الكرسي المتحرك عبر المياه إلى برّ الأمان لإبقائها دافئة.

وطمأن جوني لودر أن والدته الآن في المستشفى تُعالج من عدوى بكتيرية، لكنها بصحة جيدة بشكل عام.