بعد 6 أشهر على إنتهائه... "إكسبو سيتي دبي" يفتح أبوابه مجدداً للزوار

افتتح المعرض العالمي "إكسبو سيتي دبي" أبوابه رسميًا السبت، أي بعد ستة أشهر من انتهاء المعرض الأصلي.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار منظمون., دبي, 2020, إكسبو, معرض, الوصل, قبة, ضوئي, عرض, الحاضرين, أبهر, الزوار, رسميا, أبواب, دبي, سيتي, إكسبو, العالمي, المعرض,افتتح,افتتح المعرض العالمي "إكسبو سيتي دبي" أبوابه رسميًا السبت، أي بعد ستة أشهر من انتهاء المعرض الأصلي.

LBCI News Lebanon

افتتح المعرض العالمي "إكسبو سيتي دبي" أبوابه رسميًا أمام الزوار السبت، حيث أبهر الحاضرين بعرض ضوئي مذهل على قبة الوصل.

وجاء الافتتاح في ذكرى افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، الذي استقبل حوالي 24 مليون زائر على مدار 182 يومًا قبل إغلاقه.

وبالتالي، فقد تم إنشاء "إكسبو سيتي دبي" لإعادة جذب الزوار، ويتوقع المنظمون أن يحقق نجاحًا أكبر من العام الفائت.

الإعلان

وفي التفاصيل، فقد أًعيد افتتاح بعض الأجنحة الّتي كانت موجودة في معرض "إكسبو 2020 دبي". وأصبح الموقع خالياً من السيارات ويمكن للزوار التنزه في المناطق العامة مجانًا.

ويهدف "إكسبو سيتي دبي" إلى جذب السياح والمقيمين والعاملين في المكاتب كجزء من الافتتاح المرحلي، أي بعد ستة أشهر من انتهاء المعرض الأصلي.

ويُذكر أن الموقع مجاني للزيارة على الرغم من وجود رسوم لبعض الأجنحة.

وبدورهم، فقد أوضح المنظمون أن المزيد من "عوامل الجذب" ستُضاف لاحقًا إلى معرض "إكسبو سيتي دبي".