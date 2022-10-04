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04 تشرين الأول 2022 - 05:36
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ارتفاعه 13 متراً... فريق يفوز في مسابقة "الأبراج البشرية" في اسبانيا (فيديو)

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ارتفاعه 13 متراً... فريق يفوز في مسابقة &quot;الأبراج البشرية&quot; في اسبانيا (فيديو)
Lebanon News
فاز فريق مدينة فيلافرانكا بنسخة هذا العام من مسابقة "الأبراج البشرية" التي أقيمت في طراغونة في إقليم كتالونيا شمالي أسبانيا.

وفي التّفاصيل، تنافس أعضاء فريق فيلافرانكا مع 41 فريقاً وشكّلوا البرج من 10 طبقات من المتسابقين بارتفاع 13 مترًا. وتسلّق المشاركون على ظهور زملائهم الآخرين وأكتافهم ليصلوا إلى القمة.
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وأحرز  فريق فيلافرانكا اللقب في هذه البطولة التراثية بحضور 11 ألف شخص من الحضور وحصل على جائزة بلغت 16 ألف يورو.

ويُشار إلى أنّ  مسابقة الأبراج البشرية أضيفت إلى قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي الإنساني الفريد عام 2010 كونها جزءًا أساسيّاً من تراث الإقليم. ويعود هذا التقليد إلى القرن الثامن عشر عندما بدأ الناس لأول مرة في بناء أبراج بشرية في بلدة فاليس الإسبانية. 
 

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