مدينة فنلندية تزيل آخر تمثال للزعيم السوفياتي فلاديمير لينين (فيديو)

أزالت فنلندا الثلاثاء آخر تماثيل الزعيم السوفياتي الراحل فلاديمير لينين على أراضيها، وقد تجمع العشرات في مدينة كوتكا لمشاهدة تفكيك التمثال النصفي المصنوع من البرونز.

وأحضر البعض زجاجات شمبانيا للاحتفال بينما احتج رجل ملوحا بعلم سوفياتي في المكان قبل أن يتم وضع التمثال في مؤخرة شاحنة أخذته بعيدا.

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وقال مدير التخطيط في المدينة ماركو هانونين، إنه بالنسبة للبعض، كان التمثال "محببا إلى حد ما، أو على الأقل مألوفا"، لكن كثيرين طالبوا أيضا بإزالته لأنه "يعكس فترة قمعية من التاريخ الفنلندي".

ووافقت فنلندا التي خاضت صراعا دامية ضد الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية على البقاء على الحياد خلال الحرب الباردة مقابل ضمانات من موسكو بعدم غزوها.

وتم تقديم التمثال هدية الى مدينة كوتكا من مدينة تالين عام 1979.

ويُذكر أن في الأشهر الأخيرة أزالت فنلندا العديد من تماثيل الحقبة السوفياتية من شوارعها.