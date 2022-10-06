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06 تشرين الأول 2022 - 04:45
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تفادياً للاكتظاظ... تخفيض ساعات العمل الرسمية في قطر خلال مونديال 2022

أعلنت الحكومة القطرية تخفيض ساعات العمل في الإدارات الحكومية خلال مونديال 2022. Lebanon, news ,lbci ,أخبار البلاد., مشجعين, أعداد, وصول, الاكتظاظ, القدم, لكرة, العالم, كأس, بطولة, الخاصة, الحكومية, المدارس, التلاميذ, الموظفين, دوامات, تقليص, الحكومية, الإدارات, العمل, ساعات, تخفيض, القطرية,الحكومة,أعلنت الحكومة القطرية تخفيض ساعات العمل في الإدارات الحكومية خلال مونديال 2022.
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تفادياً للاكتظاظ... تخفيض ساعات العمل الرسمية في قطر خلال مونديال 2022
Lebanon News

أعلنت الحكومة القطرية الأربعاء تخفيض ساعات العمل في الإدارات الحكومية وتقليص دوامات الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم والفترة التي تسبقها، وذلك تحسبًا للاكتظاظ مع وصول أعداد كبيرة من المشجّعين إلى البلاد.

 
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وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد بن نويمي الهاجري في مقطع فيديو نُشر على توتير إن اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني وحتى 19 كانون الأول، سيتمّ "تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20 بالمئة"، على أن يعمل الباقون عن بُعد.
 
وأشار الهاجري إلى أن دوام العمل وفق النظام الجديد سيكون من السابعة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا.
 
وتُستثنى من هذه القرارات القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.
 
في ما يخصّ القطاع التعليمي، سيُقلّص دوام الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة بين 1 و17 تشرين الثاني، ليصبح من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.
 
وستُعطى إجازة منتصف العام الأكاديمي من 20 تشرين الثاني وحتى 22 كانون الأول. في المقابل، ستُمارس شركات القطاع الخاص أعمالها الاعتيادية خلال فترة كأس العالم.
 
في السياق، أكّد المتحدث أنه "سيتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة من أجل ضمان متابعة سير الفعاليات المصاحبة للمونديال".
 
وتنتظر قطر تدفق أكثر من مليون زائر خلال المونديال بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول.
 
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