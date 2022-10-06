أصبح حلمه حقيقة... فنان بريطاني يحوّل منزله إلى "لوحة فنية" (صور)

حوّل فنان بريطاني حلم طفولته إلى حقيقة، وذلك بعد تغطية منزله بالكامل بالرسومات المبتكرة.

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LBCI News Lebanon

حوّل فنان بريطاني حلم طفولته إلى حقيقة، وذلك بعد تغطية منزله بالكامل بالرسومات المبتكرة.

وقضى الفنان سام كوكس، المعروف باسم "السيد دودل"، ثلاث سنوات في تحويل كلّ شبر من منزله، من الأسقف إلى سريره وحتى موقده، إلى "لوحة فنية فريدة من نوعها" ليتشاركها مع زوجته ألينا.

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وشارك الفنان عبر حسابه على إنستغرام أن المشروع بأكمله استغرق حوالي 238 غالونًا من الطلاء الأبيض، و401 علبة من طلاء بخاخ أسود للخارج، و286 زجاجة من الطلاء الأسود للداخل، و2296 قلم حبر.

وبحسب المعلومات، فقد ارتفعت شعبية أعمال "السيد دودل" على المستوى الدولي، في حين احتلّ المرتبة الخامسة في عام 2020 بين أكثر الفنانين نجاحًا في العالم ممن تقل أعمارهم عن 40 عامًا، حيث بلغت قيمة عمل واحد ما يقرب من مليون دولار.