بيع 61 قطعة من عالم "جميس بوند" في مزاد... بهذا السعر الخيالي!

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات إقامة مجموعة من المزادات المخصصة لشخصية جيمس بوند، بيعت خلالها نسخة عن سيارة "أستون مارتن" استُخدمت في مشاهد مجازفة، مقابل 7.7 ملايين دولار، وهي أموال ستُستخدم لتمويل جمعيات.

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وتخطت نتائج هذه المزادات التي انتهت الأربعاء، إجمالي إيرادات المزادات الخيرية السابقة المرتبطة بعالم "جيمس بوند" من تنظيم دار كريستيز، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وقد وجدت كامل القطع الـ61 المباعة من شركة "إيون برودكشنز" المنتجة لأفلام "جيمس بوند"، من يشتريها خلال هذا المزاد الذي أقيم احتفالاً بذكرى مرور 60 عاماً على انطلاق سلسلة الأفلام.

وبيعت نسخة من "أستون مارتن دي بي 5" التي استُخدمت في مشاهد المجازفة لفيلم جيمس بوند "نو تايم تو داي"، مقابل 3.35 ملايين دولار.

كما بيعت ساعة من علامة "أوميغا" التجارية، وضعها الممثل دانيال كريغ عند طرح هذا الفيلم سنة 2021، في مقابل حوالى 260 ألف دولار. كذلك بيعت بزة ارتداها هذا الممثل في فيلم "سكاي فال" الذي طُرح سنة 2012، في مقابل حوالى 50 ألف دولار.

وبيعت نسخة من سيناريو فيلم "كازينو رويال" تحمل توقيع المنتجين والممثلين وكتاب السيناريو، في مقابل 79 ألف دولار، فيما بيعت قائمة طعام من فيلم "ثاندر بال" سنة 1965، في مقابل 69 ألف دولار.