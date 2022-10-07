إليكم أسماء الفائزين بجائزة نوبل للآداب في السنوات الـ10 الأخيرة

بعد فوز الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل للآداب لعام 2022، نشرت وكالة فرانس برس لائحة تحتوي على أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للآداب التي منحتها الأكاديمية السويدية الخميس للعام 2022، وهم:

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- 2022: آني إرنو (فرنسا)

- 2021: عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)

- 2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)

- 2019: بيتر هاندكه (النمسا)

- 2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)

- 2017: كازوو إيشيغورو (بريطانيا)

- 2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)

- 2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروسيا)

- 2014: باتريك موديانو (فرنسا)

- 2013: أليس مونرو (كندا)