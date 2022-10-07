اتهام أميركي بتهريب ثعابين في سرواله... والتحقيقات مستمرّة

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اتُهم رجل من مدينة نيويورك بتهريب ثلاثة ثعابين بورمية في سرواله عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا.وفي التّفاصيل، فاتُّهم كالفين باوتيستا (36 عاماً) بإحضار الثعابين معه في حافلة عبرت إلى شمال نيويورك في العام 2018 وهذا ما تمنعه معاهدة دولية ولوائح فيدرالية تصنّف هذه الحيوانات على أنها خطيرة على الانسان.وتمّ استجواب باوتيستا، الثلاثاء، في ألباني بتهمة التهريب قبل إطلاق سراحه بانتظار المحاكمة والتحقيقات، وفقًا لبيان صحفي صدر عن مكتب المدعي العام الأميركي كارلا بي فريدمان.ومن المحتمل أن تصل عقوبة باوتيستا إلى السجن لمدة 20 عامًا بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 250 ألف دولار، وفقًا للمدعين الفيدراليين.