والدة نيكا شاكرمي تتهم السلطات الإيرانية بقتل ابنتها

اتّهمت والدة الفتاة الإيرانية، التي لقيت حتفها أثناء مشاركتها في الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، السلطات بقتل ابنتها في شريط فيديو نشرته الخميس وسائل إعلام معارضة في الخارج.

كما اتهمت نسرين شاكرمي السلطات بتهديدها للإدلاء بتصريح بشأن وفاة نيكا، البالغة من العمر 16 عاما، والتي فُقدت في 20 أيلول بعد توجهها للمشاركة في احتجاج مناهض لإلزامية الحجاب في طهران.

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وكتبت خالتها، أتاش شاكرمي، على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد وفاة نيكا شاكرمي، كان من المقرر أن تدفنها عائلتها في مدينة خرم آباد في ذكرى ميلادها الـ17.

لكن وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران أفادت بأنه لم يُسمح لأسرة الفتاة بدفنها في مسقط رأسها، وأن خالتها وخالها اعتقلا في وقت لاحق.

وظهرت الخالة في وقت لاحق على شاشة التلفزيون قائلة إن نيكا "ألقيت" من مبنى متعدد الطوابق.

لكن والدة الفتاة قالت إن أختها "أجبرت على الإدلاء بهذه التصريحات وبثها"، وفق ما جاء في الفيديو الذي بثه على الإنترنت الخميس "راديو فاردا"، وهي إذاعة فارسية تمولها الولايات المتحدة ومقرها براغ.

وقالت نسرين شاكرمي "كنا نتوقع منهم أن يقولوا ما يريدون لتبرئة أنفسهم... وقد ورطوا أنفسهم في الواقع. ربما لست بحاجة لبذل جهد كبير لإثبات أنهم يكذبون. قُتلت ابنتي في الاحتجاجات في اليوم نفسه الذي اختفت فيه".

وأكدت الأم أن تقرير الطب الشرعي استنتج أنها "قتلت في ذلك التاريخ، وبسبب ضرب قوي متكرر على الرأس".

وتابعت "رأيت جثة ابنتي بنفسي... يظهر الجزء الخلفي من رأسها أنها تعرضت لضربة شديدة لأن جمجمتها تجوفت. هكذا قُتلت".

وأضافت نسرين أن السلطات حاولت الاتصال بها عدة مرات لكنها رفضت الرد.

من جهتها، قالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو الخميس إنها تحمل الجمهورية الإسلامية مسؤولية وفاة نيكا شاكرمي.