طلاب يرقصون داخل مدرسة على أنغام أغاني المهرجانات... فيديو يثير الغضب في مصر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو أظهر مجموعة من الطلاب وهم يرقصون داخل مدرسة ثانوية على أنغام أغاني المهرجانات.
وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية
" أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد مرتكبي الواقعة ومدير المدرسة.
وفي التفاصيل، فقد وقعت هذه الحادثة في مدرسة علي مبارك الثانوية بنين بمركز دكرنس في الدقهلية، وقد أثارت هذه الحادثة موجة من الغضب في مصر بعدما قام أحد الطلاب المشتركين فيها بنشر الفيديو الذي وثّق المشهد على حسابه على تيك توك.
وفي حديث مع الموقع، لفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان الى أن لجنة المتابعة والانضباط بالمديرية كانت قد ضبطت الواقعة قبل انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف أنه كان قد أرسل لجنة المتابعة والانضباط الى المدرسة يوم الثلاثاء الماضي، نظراً لوجود ملاحظات عللى أداء المدير.
وروى شعبان أنه وخلال مرور اللجنة على الصفوف في المدرسة، تمّ ضبط 4 طلاب وهم يرقصون على أنغام أغاني المهرجانات عبر قيام أحدهم بتوصيل هاتفه على اللوح الذكي. وعلى الفور تم فصلهم 4 أيام.
وتابع أنه قرر عزل المدير من وظيفته وإعادته لوظيفته الأساسية كمدرس. وأوضح شعبان أن هذه الخطوة لم تأت بسبب واقعة الرقص فقط، ولكن نظرا لسجله الكبير بالمخالفات.
وفي هذا السياق كشف أن لكل مدير مدرسة كاميرات مراقبة في الصفوف وعليه متابعة الصفوف كافة لكي لا تحدث مثل هذه الحوادث.