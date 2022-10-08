نفوق "عميد الكلاب" في العالم عن 22 عاماً في الولايات المتحدة

الإعلان

نفق الكلب الأكبر سنّاً في العالم "بيبلز" عن 22 عاماً خلال هذا الأسبوع في جنوب شرق الولايات المتحدة، على ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر موقعها الالكتروني.وكانت "بيبلز"، وهي أنثى من نوع فوكس تيرير، تتغذى على طعام القطط الذي كانت توفّرها لها مالكتها منذ العام 2012، ما ساعد على إطالة عمرها.وكتبت صاحبة الكلبة عبر انستغرام إنّ "بيبلز"، الكلبة الأكبر سنّاً في العالم، نفقت للأسف بصورة طبيعية وبسلام في بيتها ومحاطة بعائلتها".ووُلدت "بيبلز" في 28 آذار 2000 في لونغ آيلاند بنيويورك، فيما عاشت غالبية حياتها في ولاية ساوث كارولينا. وأنجبت الكلبة التي كان حجمها صغيراً، إذ بلغ وزنها كيلوغرامين فقط، 32 جرواً طيلة حياتها.وصُنّفت "بيبلز" أكبر كلب في العالم في أيار 2022، عقب زيارة قام بها خبراء من موسوعة غينيس التي تتولى تحديد الأرقام القياسية في المجالات كلها.وأشارت صاحبة الكلبة جولي غريغوري إلى أنّ السر الكامن وراء الصحة الجيدة التي تمتّعت بها "بيبلز" يتمثل في العناية "الدقيقة" التي كانت توفرها لها.ونفقت الكلبة التي كانت تحب موسيقى الكانتري، قبل خمسة أشهر من بلوغها الثالثة والعشرين.