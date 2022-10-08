في الجزائر...إدراج الإنكليزية في التعليم الابتدائي يثير جدلًا حول تدريس اللغات

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بذلت الجزائر، حيث الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى، جهوداً مضاعفة لإدخال الإنكليزية في التعليم الابتدائي منذ بداية العام الدراسي الجديد، في قرار أثار ارتياحاً لدى معارضي الاستخدام الواسع للغة الفرنسية، في مقابل انتقاد البعض للتسرّع في تنفيذه.لطالما كانت مسألة اللغة في الجزائر موضع نقاش حاد. ففي حين أن هناك إجماعاً على الوضع الرسمي للغة العربية، فإن مكانة الأمازيغية (البربرية)، المعترف بها كلغة رسمية منذ عام 2016، والفرنسية، لغة التعليم العلمي والأعمال، الموروثة من المستعمر الفرنسي السابق، تثير تساؤلات وخلافات لا نهاية لها.وقال فاروق لعزيزي وهو أب لتلميذين في المرحلة الابتدائية بالعاصمة الجزائرية لوكالة فرنس برس "هذا القرار يمثل تطورا، لكن كان يجب التحضير له جيدا".أصبح تعلم الإنكليزية واجبا على التلاميذ الذين عادوا إلى مدارسهم في 21 أيلول، منذ المرحلة الابتدائية، بينما كان تدريسها يبدأ في المرحلة المتوسطة.وكان الرئيس عبد المجيد تبون هو الذي أمر بإدراج اللغة الإنكليزية في المدارس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 19 حزيران/ يونيو. وهو أوضح في نهاية تموز أما الصحافيين أن "الفرنسية هي غنيمة حرب ولكن اللغة الإنكليزية تظل اللغة الدولية".خلال فترة العطل الصيفية دخلت وزارة التربية في سباق مع الزمن لتنفيذ التعليمات الرئاسية.ففي أقل من شهرين، تم توظيف حوالي 5000 مدرس لغة انكليزية وتدريبهم. كما تم إعداد كتاب مدرسي وتوزيعه على المدارس في وقت قياسي.وتأسف المتحدث باسم المجلس الوطني المستقل لموظفي التربية، وهو نقابة قوية، قائلا "عندما نسارع لإدماج الانكليزية دون توفير الأجواء اللازمة، (تتساءل) هل هذا سيخدم نجاح تطبيق القرار ام لا".وأشار الخبير اللغوي عبدزاق دوراري إلى توظيف مترجمين لتعويض النقص في المعلمين.