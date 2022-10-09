لم تخضع زوجته للعملية القيصرية في الموعد الذي يرغب به... فدمّر قسم التوليد في المستشفى!

الإعلان

في حادثة صادمة حصلت في ليبيا، دمّر مواطن قسم التوليد في المستشفى يوم السبت بسبب عدم إخضاع زوجته لعملية قيصرية في الموعد الذي يرغب به.وبحسب المعلومات المتداولة، فقد كشف مدير مستشفى عمر المختار العام رئيس قسم النساء والتوليد مصطفى سويكر تفاصيل الحادثة، وقال إن زوج إحدى المريضات التي دخلت المستشفى للولادة، طلب إجراء العملية القيصرية لها يوم 6 تشرين الأول، وهو تاريخ ولادتها في المرة السابقة بعملية قيصيرية أيضاً.وأوضح سويكر أنه تمّ تجهيز المرأة للعملية، لكنهم لم يتمكّنوا من إجرائها لأن وضعها الصحي لم يسمح بذلك، وذلك لأنها في الأسبوع الأول من الشهر التاسع.ولفت مدير مستشفى عمر المختار العام رئيس قسم النساء والتوليد مصطفى سويكر الى أن الزوج حطّم قسم الولادة ودمّره بالكامل بعد إخباره بما جرى، فاضطر الطاقم إلى إخلاء القسم الذي كان يضمّ 7عمليات قيصرية، عملية استئصال للرحم، عملية إجهاض، و4 حالات ولادة طبيعية.