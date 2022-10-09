عرض زواج ينتهي بشكل غير متوقّع... الشابة تصفع حبيبها على وجهه! (فيديو)

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تحوّل عرض زواج من لحظة سعيدة الى صادمة خلال مباراة بيسبول عندما صُفع الشاب على وجهه بعدما جثا على ركبة واحدة وطلب من حبيبته الزواج منه وقدّم لها خاتماً مصنوعاً من السكاكر.وفي الفيديو الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد أكثر من 250 ألف مشاهدة ، يمكن رؤية ألكسندر كوردا، من نيويورك، وهو يوقف حبيبته وهي تشق طريقها إلى مقعدها، قبل أن يخبرها بأنه يحبها.بعدها، ركع ألكسندر على ركبة واحدة، تاركًا حبيبته مصدومة.وسرعان ما تحوّلت أنظار المتفرجين الى الحبيبين، وسحبوا هواتفهم على الفور لتسجيل ما سيحدث بعد ذلك.وتحوّل بعد ذلك هذا المشهد الجميل إلى مشهد صادم، إذ أخرج ألكسندر من جيبه علبة سوداء، ليسحب خاتماً مصنوعاً من السكاكر.وفي هذه اللحظة، صفعت الشابة حبيبها بشدة على وجهه وألقت شرابها عليه، بينما صرخ المشجعون من مقاعدهم.وفي حين أنه لا يوجد معلومات حول ما إذا كان عرض الزواج هذا مزحة أم لا، فقد تكهّن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة كانت مجرد خدعة للحصول على بعض المشاهدات.