نيابةً عن أوكرانيا... ليفربول تستضيف "يوروفيجن" سنة 2023

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تستضيف مدينة ليفربول في شمال إنكلترا في أيار المقبل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لسنة 2023 التي تنظمها بريطانيا نيابةً عن أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها، على ما أعلنت الجمعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وقال مقدم "يوروفيجن" على "بي بي سي" غراهام نورتون "إنها ليفربول في 13 أيار". وكانت ليفربول تتنافس على استضافة المسابقة مع مدينة غلاسكو الاسكتلندية.وتقام المرحلة نصف النهائية من المسابقة يومي 9 و 11 أيار، تليها المرحلة النهائية في 13 منه. ويتابع عشرات الملايين من المشاهدين في أوروبا وكذلك في إسرائيل وأستراليا وسواهما هذه المسابقة المرموقة التي تقام هذه السنة دورتها السابعة والستون.وكتبت رئيسة بلدية المدينة التي تنتمي إليها فرقة "بيتلز" جوان أندرسون عبر تويتر "لقد فعلناها!". وقالت المغنية سونيا إيفانز المتحدرة من ليفربول والتي مثلت بريطانيا في "يوروفيجن" عام 1993 "سنقيم أكبر حفلة على الإطلاق".وستكون لهذه الدورة بلا شك، كما في العام المنصرم، دلالة سياسية بارزة.وأكّدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عبر "تويتر" أن "مدينة ليفربول المضيافة التي تفتخر بتراثها الموسيقي ستقدم مشهداً لا يُنسى يحتفي بالثقافة والإبداع الغني لأوكرانيا".وبعد فوز أوكرانيا بالمركز الأول في مسابقة "يوروفيجن" التي أقيمت في أيار الفائت في إيطاليا، سحب منها اتحاد البث الأوروبي في حزيران حق استضافة المسابقة، معتبراً أن الشروط الأمنية غير متوافرة فيها بسبب الغزو الروسي.ويشارك نحو عشرة آلاف شخص في إنتاج "يوروفيجن" التي تستقطب آلاف المتفرجين.