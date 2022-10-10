"البلياردو البشري"... منشأة عملاقة تتيح للزائرين تفجير طاقتهم داخل متحف دنماركي

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"القفز على الترامبولين داخل متحف ؟ هذا الأمر بات ممكنا في كوبنهاغن، حيث يقدم متحف الفن الحديث منشأة ترفيهية تخيلتها مجموعة نمساوية في السبعينيات.في متحف أركن للفن الحديث، في الضواحي الجنوبية للعاصمة الدنماركية، بات في إمكان الزائرين منذ السبت القفز أو الركض على مرتبة بيضاء ضخمة قابلة للنفخ، خلال البحث عن الكرات الثلاث الضخمة من "لعبة البلياردو البشرية"، في تفجير غير مسبوق للطاقة داخل المتحف الهادئ عادة.وكانت هذه المنشأة أقيمت لأول مرة في 1970 على يد مجموعة مهندسين معماريين وفنانين نمساويين تحمل اسم "هاوس روكر كو"، وأعاد فريق المتحف الدنماركي صنعها بأمانة.في ذلك الوقت، كان مؤسسو المجموعة الثلاثة يرون أن العصر يتطلب تغييرا جذريا، وأن واحتهم القابلة للنفخ يمكن أن تساعد في تحطيم التسلسلات الهرمية للسلطة القائمة وإنشاء مساحات حضرية جديدة تحاكي تطلعاتهم الطوباوية.في الواقع، بين الصراخ والضحك واللهاث، يصبح الزائرون قسرياً جزءاً من لعبة - فهم يقاتلون بعضهم البعض أو مع بعضهم البعض اعتماداً على كيفية سقوط الكرات الزجاجية العملاقة.يستذكر غونتر زامب كيلب البالغ 81 عاما، وهو أحد الأعضاء الثلاثة المؤسسين لمجموعة "هاوس روكر كو" التي رأت النور عام 1967، في تصريحات لفرانس برس "كانت الفكرة تكمن في كسر طابع التراث التاريخي للمتحف، وإضفاء المزيد من الحياة ونوع جديد من النشاط عليه".وعند مشاهدته للزوار وهم يقفزون، يضحك زامب كيلب على أوجه التشابه مع المنشأة في السبعينيات، ويقول "لا يمكن التمييز بين الصور من السبعينيات واليوم، إنها متشابهة تماما، ربما نمط الملابس اختلف نوعا ما، لكن الحركة وكل شيء يشبه تماماً ما كان من قبل".وبعد تقديمها لأول مرة في فيينا عام 1970، عرضت منشأة "البلياردو العملاق" في نيويورك في العام نفسه، ثم ظهرت بوتيرة غير منتظمة في السنوات الـ 50 التالية، ويشكل معرض أركن، وهو إعادة إنشاء نادرة للمنشأة، أول ظهور لها في الدول الاسكندنافية.