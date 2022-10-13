وفاة ابنة الـ9 سنوات بطريقة مأساوية... ضربها معلّمها بسبب خطأ إملائي!

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ألقت المباحث في مدينة السنبلاوين المصرية القبض على معلم، وقرّر محافظ الدقهلية توقيفه عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته إلى التحقيق الفوري، وذلك بعد إقدامه على ضرب طفلة بعصا خشبية على رأسها بسبب خطأ في الإملاء.ولفظت الطالبة بسملة أسامة علي محمد، عمرها 9 سنوات، أنفاسها الأخيرة مساء الأحد في العناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي في المنصورة، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ جراء تعرضها للضرب.وبحسب المعلومات، فقد قرّر المعلم معاقبة الضحية، وهي في المرحلة الابتدائية بمدرسة طرانيس العرب، وضربها بعصا على رأسها بعدما أخطأت في كتابة بعض الكلمات على اللوح.وقد أدى هذا الأمر الى إصابة الطالبة بنزيف وارتجاج، ليتم نقلها الى المستشفى، حيث بقيت حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.من جهته، اتهم والد الطفلة المعلم بقتل ابنته، مضيفاً أن ابنته سقطت مغشياً عليها عند عودتها المنزل ونقلت إلى مستشفى، ليتبيّن دخولها في غيبوبة إثر إصابتها بنزيف حاد في المخ.يذكر أن المعلم قال إنه لم يقصد إصابة الطفلة. وقد قرر محافظ الدقهلية استبعاد مدير المدرسة لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة.