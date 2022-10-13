سقوط عجلة طائرة بعد ثوانٍ على الإقلاع... وفيديو يوثّق المشهد!

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وثّق مقطع فيديو اللحظة الصادمة التي سقطت خلالها إحدى عجلات طائرة بوينغ التي يبلغ وزنها 100 كيلوغرام بعد ثوانٍ على الإقلاع.وانفصلت العجلة عن طائرة Dreamlifter وسقطت أرضاً تاركة خلفها سحابة من الدخان في مطار تارانتو في إيطاليا، بينما استمرت طائرة الشحن في الصعود في بداية الرحلة إلى تشارلستون، ساوث كارولينا.ولفتت المعلومات الى أنه تمّ تم العثور على العجلة، وهي من معدات الهبوط الرئيسة للطائرة، في وقت لاحق خارج حدود المطار في جنوب إيطاليا.ولحسن الحظ، فعلى الرغم من هذا العطل، هبطت الطائرة بسلام في الولايات المتحدة.