جينز يحمل عبارة عنصرية يُباع بمبلغٍ خيالي... فما سرّه؟

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بيع جينز من Levi’s في مزاد في ولاية نيو مكسيكو مقابل نحو 87 ألف دولار، ليصبح أحد أغلى ما تم بيعه على الإطلاق من هذا النوع من الملابس. فما سرّه؟يعود بنطال الجينز إلى القرن التاسع عشر، وقد عُثر عليه في منجم مهجور في غرب الولايات المتحدة.ولا يزال الجينز صالحاً للارتداء، وهو مغطى بقليل من الشمع الذي يستخدمه عمال المناجم لإضاءة الأنفاق الضيقة، بينما يوجد حزام فوق الجيب الخلفي لتعديل مقاس الخصر.وفاز الشاب كايل هوبرت، عمره 23 عاماً، بالمزاد وحصل على الجينز الذي كُتب على ملصق داخله: "النوع الوحيد الذي صنعه عامل أبيض".وتعليقاً على الأمر، أعلنت الشركة أنها اعتمدت هذا الشعار بعد قانون استبعاد الصينيين لعام 1882، الذي منع العمال الصينيين من دخول الولايات المتحدة في ظل اجراءات تمييزية واسعة. وألغي الشعار في تسعينيات القرن التاسع عشر.