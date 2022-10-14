منوعات 14 تشرين الأول 2022 - 09:25 14/10/2022 09:25:39 حالة نادرة جداً... ولادة رضيعة داخل الكيس الأمنيوسي في البرازيل (فيديو)

وُلدت رضيعة في البرازيل في حالة نادرة إذ خرجت من رحم والدتها وهي لا تزال داخل الكيس الأمنيوسي.

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LBCI News Lebanon

وُلدت رضيعة في البرازيل في حالة نادرة للغاية معروفة باسم "الولادة المُبكرة"، إذ خرجت من رحم والدتها وهي لا تزال داخل الكيس الأمنيوسي. ووفقاً لموقع " ديلي ميل "، فقد تمت ولادة الرضيعة في 10 تشرين الاول بعد إجراء عملية قيصرية لوالدتها نايارا سانتوس في مستشفى إيفانجيليكو في إيبورا، ولاية غوياس بالبرازيل. الإعلان وكانت نايارا حاملاً بتوأم وجاهزة لخوض عملية الولادة، فأنجبت التوأم الأول "رافاييلا" بشكل طبيعي، إلا أن الأطباء شعروا بالذهول عند ولادة شقيقتها "إيزابيلا" داخل كيسها الأمنيوسي، وهي ظاهرة تحدث مرة من بين 80 ألف ولادة. وينكسر الغشاء المملوء بالسوائل عادة عندما تكون الأم على وشك الدخول في المخاض، وهي عملية تُعرف بالعامية باسم "كسر الماء". والكيس الأمنيوسي هو كيس سائل يشبه الهلام يغلف الجنين ومصنوع من غشاءين، السلى والمشيماء. ويحمل كمية متزايدة من السوائل طوال فترة الحمل، بما في ذلك بول الجنين. وفي الولادة المبكرة، تكون الأولوية الرئيسية هي كسر الكيس للسماح للطفل بالتنفس، لأنه قد لا يحصل على الأكسجين من داخل أمه. ويُذكر أن نايارا سانتوس بقيت وطفلتاها في المستشفى منذ الولادة، لكن من المتوقع خروجهنّ من المستشفى قريبًا.

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