إيطالي يعزف الساكسوفون خلال خضوعه لعملية إزالة ورم من رأسه

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خضع رجل لعملية إزالة ورمٍ من الرأس في إيطاليا استمرّت 9 ساعاتٍ عزف خلالها المريض على آلة الساكسوفون وهو بكامل وعيه.وتمّت العملية الدقيقة في مدينة روما في مستشفى Paideia الدولي يوم الإثنين الفائت وخرج المريض من المستشفى صباح يوم الخميس. وقال الجراح والخبير في هذا النوع من الجراحات د. كريستيان بروغنا إنّ الورم تمّت إزالته بنجاح من دون أي أعراضٍ سلبية على صحّة المريض.وشارك في العملية طاقم طبي من 10 أشخاصٍ، وفي حين لم يتمّ الكشف عن اسم المريض إلا أنّه عزف أغنية من فيلم "Love Story" والنشيد الوطني الإيطالي.