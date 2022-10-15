أقدم طبيب في العالم عمره 100 سنة يدخل موسوعة غينيس... "لا أنوي التقاعد أبداً"

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أعلنت غينيس عن دخول أقدم طبيب يُزاول مهنة الطبّ موسوعتها للأرقام القياسية وهو د. هاورد تاكر من الولايات المتحدة الأميركية والذي يبلغ من العمر 100 سنة.ويُمارس تاكر مهنة الطبّ منذ 75 عاماً وهو اختصاصي أمراض عصبية من ولاية أوهايو الأميركية. وعن هذا اللقب الجديد قال الطبيب "إنه شرف كبير وأعتبره إنجازاً آخر في حياتي الطويلة والسعيدة"، معلناً أنّه لا ينوي أبداً التقاعد.ووفق موسوعة غينيس، يستقبل د. هاورد مرضاه أسبوعين كل شهر ومواعيده يومياً تمتدّ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً. وعلى الرغم من إصابته بفيروس كورونا بعد بلوغه عامه المئة، إلاّ أنّ الطبيب لم يتوقّف عن العمل واستمرّ في تعليم الأطباء الجدد عبر زووم.وبالإضافة إلى مزاولته المهنة، يُعلم د. هاورد في مركز سانت فينسينت الخيري الطبي في كليفلاند.يُذكر أنّ هاورد وُلد في العام 1922.