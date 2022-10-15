عُشاق "هاري بوتر" يُودّعون شخصية "هاغريد"... وفاة روبي كولتراين عن 72 عاماً

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توفي الممثل البريطاني روبي كولتراين، الذي اشتهر بدور "هاغريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر 72 عاماً.وفارق روبي كولتراين، واسمه الحقيقي أنتوني روبرت ماكميلان، الحياة الجمعة في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت باسكتلندا، وفق ما أعلنت وكيلة أعماله بليندا رايت.وقالت رايت في بيانٍ "كان يتمتّع روبي بموهبة فريدة من نوعها، إذ شارك مايكل غامبون رقماً قياسياً بعد فوزه بثلاث جوائز بافتا لأفضل ممثل عن دوره في سلسلة "كراكر"، في أعوام 1994 و1995 و1996".بدوره أشاد الممثل دانيال رادكليف الذي لعب دور هاري بوتر في السلسلة بالممثل الراحل واصفاً إياه بأنه "ممثل رائع".واشتهر الممثل الذي وُلد في اسكتلندا، بشخصية روبوس هاغريد، وهو شبه عملاق ذو لحية كثيفة يساعد الساحر الشاب هاري بوتر وأصدقاءه في مغامراتهم في مدرسة السحرة "هوغوارتس".