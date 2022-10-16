بعد تلقيها تهديدات أمنية... ولية العهد الهولندية تغادر السكن الطلابي وتلازم المنزل

أعلنت العائلة الملكية الهولندية الخميس ملازمة ولية العهد، أماليا، دارة والديها بدل النزول في السكن الطلابي في أمستردام، بسبب تلقيها تهديدات أرغمتها على حصر تنقلاتها بالرحلات إلى الجامعة.

وفي التفاصيل، فقد جرى تعزيز التدابير الأمنية بدرجة كبيرة أخيراً لحماية الأميرة الشابة، في ظل خشية السلطات من تعرضها لمحاولات خطف أو اعتداء.

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وبحسب الملكة ماكسيما، فإن التهديدات التي تطاول الأميرة، وهي طالبة سنة أولى في العلوم السياسية وعلم النفس والحقوق والاقتصاد، لها "تبعات هائلة" على حياتها.

وأوضحت الملكة بتأثر ظاهر، أن الأميرة الشابة "لم تترك المنزل. هذا يعني أنها لا تعيش في أمستردام، هي لا تستطيع الخروج حقاً. التبعات صعبة جداً عليها".

وبحسب ما ذكرت قناة "ان او اس" الهولندية العامة، فقد وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الوضع بأنه "مريع"، مبدياً "شديد القلق" حياله.