حادثة نادرة...سيّدة تزيل 23 عدسة لاصقة متراكمة من عينها وتصدم طبيبتها! (فيديو)

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شاركت طبيبة العيون كاترينا كورتيفا، من ولاية كاليفورنيا، متابعيها بمقطع فيديو وثّق لحظات مرعبة لسيّدة اكتشفت وجود 23 عدسة لاصقة متراكمة داخل عينها.وفي التّفاصيل، فتوجّهت السّيّدة إلى طبيبة العيون بعدما اشتكت من ألم في عينها وعانت من رؤية ضبابية. وقد ظنّت الطبيبة في البداية أنّ قطعة من عدسة لاصقة قد بقيت في عينها وأنّ بقايا المكياج قد تسببت بآلام العين.ولكنّ الطبيبة تفاجأت بما اكتشفته عند فحص المريضة، إذ رأت حواف عدد من العدسات اللاصقة ملتصقة ببعضها.وقد وثّقت مساعدة الطبيبة اللحظات الجنونية، وعلّقت كورتيفا على الفيديو قائلةً:" حادثة نادرة لم أصادف مثلها خلال مسيرتي المهنية حيث نسيت المريضة إزالة العدسات اللاصقة القديمة لاستبدالها، وذلك لمدّة 23 يوماً على التوالي. نجحتُ في إزالة هذه العدسات اللاصقة في عيادتي."وقد انتشر الفيديو بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وحصد أكثر من مليون مشاهدة.